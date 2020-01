Drogowcy podsumowują 2019 rok. Mniej ofiar na warszawskich drogach. "Ich liczba spada w rekordowo szybkim tempie"

Warto podkreślić, że Warszawa od 2016 roku prowadzi kompleksowy audyt przejść dla pieszych. Do tej pory zbadano ponad 3 tys. przejść w 12 dzielnicach. W 2020 roku audyt obejmie tysiąc kolejnych zebr w 6 dzielnicach. Tak kompleksowego podejścia do identyfikowania problemów na przejściach dla pieszych nie było jeszcze na całym świecie . Więcej informacji na ten temat znajdziecie w innym naszym artykule:

Co roku, opierając się na wynikach audytu, ZDM buduje kilkanaście sygnalizacji świetlnych (w ostatnich tygodniach m.in. na al. KEN, Przyczółkowej i Lesznie), montuje oświetlenie ok. 400 przejść dla pieszych, instaluje progi zwalniające, azyle dla pieszych i inne formy uspokojenia ruchu (np. ronda). Nowością, jaka ostatnio się pojawiła na warszawskich ulicach, to sygnalizacja świetlna, która ma za zadanie przykuć uwagę zapatrzonych w telefony. Jak działa? To proste: projektor kieruje światło czerwone na poziom chodnika, tak aby osoby zamyślone czy korzystające ze smartfona mogły dostrzec zakaz wejścia na przejście na pieszych. Więcej o tym innowacyjnym rozwiązaniu przeczytacie TUTAJ.