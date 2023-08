Druga linia metra w Warszawie. Najdroższa inwestycji w historii stolicy. Fakty i ciekawostki o najważniejszej budowie ostatnich lat

Wybudowanie całej linii metra przekroczy koszt 10 miliardów złotych. Nawet jeżeli faktycznie zostanie dołożonych do odcinka na Bemowie około 425 milionów złotych to cena nie sięgnie ostatecznie 11 miliardów, ale i tak wydaje się kwotą ogromną. Z drugiej strony czas realizacji inwestycji jest naprawdę dobry (początek budowy centralnego odcinka w 2010 roku) i metro jest zdecydowanie najchętniej wybieranym środkiem transportu przez mieszkańców. Każdy chciałby mieszkać koło metra. Metro jest także dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej co ułatwia znacznie realizację budowy całej drugiej linii metra.

Adam Jankowski