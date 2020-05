Duże sieci kin nie wrócą w Warszawie 6 czerwca. Kiedy naprawdę nastąpi otwarcie?

W środę (27 maja) premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły dotyczące kolejnego etapu odmrażania gospodarki w Polsce.

Od 6 czerwca otwarte mogą być kina, teatry, siłownie i kluby fitness. Decyzje w tej sprawie mają podejmować ich właściciele i organizatorzy. Już teraz wiadomo, że nie wszystkie kina zostaną otwarte już pierwszego dnia. Jedynie niektóre małe kina zapowiadają otwarcie 6 czerwca lub w drugiej części miesiąca. Multikino, Helios czy Cinema City wstrzymują się z decyzją o otwarciu i czekają na szczegółowe instrukcje.

- Są dwa podstawowe wymogi dotyczące funkcjonowania kin - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pierwszym jest wypełnienie pojemności widowni maksymalnie do 50 proc., by "zachować wymogi sanitarne". Drugi to obowiązek noszenia maseczek.