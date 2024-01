Dzień Babci i Dzień Dziadka 2024. Oto najciekawsze propozycje wydarzeń na spędzenie wyjątkowego święta Redakcja Warszawa

Dzień Babci i Dzień Dziadka 2024. Co robić z seniorami w Warszawie w najbliższy weekend? Możemy go spędzić w rodzinnym gronie, ale nie musimy jednak ograniczać się tylko do wspólnego obiadu. Gdzie warto zabrać seniorów na niezapomnianą wycieczkę? Mamy dla was propozycje, a wśród nich wydarzenia, które organizowane są w stolicy przez różne miejsca. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.