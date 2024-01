Dziura na środku drogi. "To groziło katastrofą budowlaną" Redakcja Warszawa

Kierowca na jednej z ulic Śródmieścia zauważył spory ubytek asfaltu. Zawiadomił o tym fakcie odpowiednie służby. Jak się okazało, w miejscu tym mogło dojść do prawdziwej tragedii. "Gdyby najechał na to jakiś samochód, to wiszący w powietrzu asfalt mógł się w każdej chwili zapaść. Groziło to poważną katastrofą" - wskazali strażnicy miejscy.