Elektryczne rowery dla urzędników na Ursynowie. Jednoślady ułatwią pracownikom ''wykonywanie obowiązków służbowych'' [ZDJĘCIA]

Koszt zakupu obu rowerów to dokładnie 7590,33 zł . Oznacza to, że jeden jednoślad kosztował ok. 3,8 tys. zł.

Samochody elektryczne dla ekopatrolu straży miejskiej

Przypominamy, że w poniedziałek (20 stycznia) Ekopatrol Straży Miejskiej dostał nowe samochody. Sześć zeroemisyjnych elektryków marki renault kangoo ZE strażnikom miejskim przekazał prezydent Warszawy. To "prezent" od miasta na dwudziestolecie istnienia Straży Miejskiej. Wszystkie samochody wyposażone są w klatki z tworzywa sztucznego do transportu zwierząt oraz w sprzęt służący do chwytania zwierząt: chwytaki weterynaryjne składane, podbieraki, pętlę do chwytania psów, zestaw do odławiania węży (worek, chwytak, wymienne końcówki), koło MDC z siatką do odławiania zwierząt. Zdjęcia nowych samochodów oraz więcej informacji na ten temat znajdziecie w innym naszym artykule: