Elektryczne samochody Straży Miejskiej. Eko-rewolucja z brakami kadrowymi w tle. Brakuje aż 210 osób

Ekopatrol Straży Miejskiej dostał nowe samochody. Oddział Ochrony Środowiska zajmuje się na co dzień patrolowaniem ulic i pomocą zwierzętom. Interweniuje chociażby, gdy mieszkańcy zgłoszą informację o maltretowanym psie. Strażnicy zajmują się także zwierzętami pozostawionym bez opieki, chorymi, rannymi czy egzotycznymi.

W poniedziałek 20 stycznia Ekopatrol dostał nowe samochody. Sześć zeroemisyjnych elektryków marki renault kangoo ZE strażnikom miejskim przekazał prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski. To "prezent" od miasta na dwudziestolecie istnienia Straży Miejskiej. Wszystkie samochody wyposażone są w klatki z tworzywa sztucznego do transportu zwierząt oraz w sprzęt służący do chwytania zwierząt: chwytaki weterynaryjne składane, podbieraki, pętlę do chwytania psów, zestaw do odławiania węży (worek, chwytak, wymienne końcówki), koło MDC z siatką do odławiania zwierząt.

- Wybraliśmy samochody elektryczne, bo chcemy walczyć z ociepleniem klimatu. Ten zakup ma też wymiar praktyczny, bowiem te auta będą się mogły poruszać po buspasach i tym samym szybciej dojechać na miejsce interwencji ** - mówił prezydent Warszawy.