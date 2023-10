Festiwal Azjatycki w Warszawie. Różne smaki kuchni wschodniej w jednym miejscu. To będzie weekend pełen pyszności w PKiN

Już w sobotę i niedzielę, 7-8 października, najlepsi dostawcy wschodniego jedzenia zgromadzą się w jednym miejscu i zaserwują przepyszne dania. W Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się bowiem Festiwal Azjatycki.

Dymiące tajskie stragany, świeże japońskie sushi czy indyjska aromatyczna pakora? A może gruzińskie chaczapuri czy libański tabbouleh? Smaki Regionów Azji to pyszna podróż! Zapraszamy Was na wyjątkowy Street Food - zachęcają do przyjścia organizatorzy wydarzenia.