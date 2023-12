Najlepsze knajpy w Warszawie. Pięć restauracji nagrodzonych w prestiżowym konkursie. W tych lokalach warszawiacy chcą jeść

Jakie są najlepsze restauracje w Warszawie? Są wyniki plebiscytu Wolt Awards

Od 2 do 30 października 2023 trwało głosowanie użytkowników Wolt w ramach drugiej edycji plebiscytu Wolt Awards. Typowali oni najlepsze restauracje w danym mieście. W Warszawie głosowano w kategoriach: „Zielono mi”, „Comfort Food”, „All around Asia”, „Dobre, bo włoskie”, „Śniadanie do łóżka”. W samej stolicy oddano ponad 7 tysięcy głosów.