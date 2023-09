Czarujące wnętrze restauracji Paradiso w Warszawie. To jeden z najpiękniejszych lokali w mieście. "Jak w tropikach" Redakcja Warszawa

Smacznie zjeść to jedno, ale robić to w otoczeniu pięknych rzeczy to równie ważny aspekt wizyty w restauracji. Te dwa ważne punkty zapewnia Restauracja Paradiso, czyli jeden z najciekawszy pod względem wystroju lokali w Warszawie. Architekci opowiedzieli nam, jak wyglądał proces projektowania wnętrza.