Restauracja Stary Dom w Warszawie. Polskie dania w nietuzinkowym wydaniu. Tym lokalem zachwyca się cały świat Michał Mieszko Skorupka

Z jednej strony miłość do tradycyjnych smaków kuchni polskiej, z drugiej - chęć przedstawienia rodzimych potraw w nowoczesnym, eleganckim wydaniu. Taka właśnie jest restauracja Stary Dom, znajdująca się na warszawskim Mokotowie. Wykwintny lokal doceniają nie tylko mieszkańcy stolicy, ale i zagraniczni turyści. To właśnie za ich sprawą to niezwykłe miejsce zostało docenione przez prestiżowy przewodnik kulinarny Taste Atlas, plasując się w rankingu 150 najbardziej legendarnych restauracji na świecie. - Goście rozpoznają w naszych daniach smaki swojego dzieciństwa. I to jest dla nas największy komplement - mówi Piotr Adamczyk, wybitny aktor oraz jeden z właścicieli lokalu. Odwiedziliśmy Stary Dom - miejsce z bogatą historią, niezwykłym klimatem i co najważniejsze, wybornym jedzeniem.