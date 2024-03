Restauracja Muzealna w Warszawie. Tradycja doprawiana nieoczywistością. Oto polska kuchnia odkryta na nowo

Obecność restauracji w Muzeum Narodowym zainspirowała nas do tego, żeby sięgnąć też po elementy dekoracyjne związane z nowoczesnym polskim designem, z nowym pokoleniem artystów tworzących zarówno obrazy, jak i elementy wykończeniowe. Szukamy ich tak samo, jak dobrych polskich produktów do naszych dań. Obserwujemy więc, jak radzą sobie młodzi projektanci i zapraszamy ich do tego, aby to miejsce wypełniało się polskością - mówi Adrian Grajnert.