Festiwal #HumanDOC już za nami! Poznaj zwycięzców

X Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych #HumanDOC zakończył się w niedzielny wieczór 24 listopada uroczystą galą i pokazem specjalnym. Wcześniej organizatorzy uhonorowali twórców najlepszych dokumentów tegorocznej edycji.

Jury pod przewodnictwem reżyserki i dokumentalistki, Edyty Wróblewskiej zdecydowało przyznać Grand Prix dla Najlepszego Filmu Zagranicznego dla filmu Kifaru | Kifaru w reż. Davida Hambridge’a. Nagrodę w wysokości 1000 euro ufundowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Obraz naszego szaleństwa Dlaczego zwyciężyło „Kifaru”? - Widzów filmów dokumentalnych łączy wiara w to, że mogą one zmieniać myślenie, burzyć schematy, inspirować, wywoływać zmianę. Dzięki temu wpływają na to, w jakim świecie będziemy żyć. Ten film porusza i zachwyca, ale też krzyczy o tym, co ważne, niepokoi, nie zostawia nadziei – uzasadniała przewodnicząca jury dodając - Pokazuje, jak bardzo zatracamy się w szaleńczym pędzie, niszcząc wszystko to, co po drodze: przyrodę, kolejne gatunki zwierząt. Taka refleksja jest dzisiaj konieczna po to, aby poszły za nią realne działania.

- Sudan jest symbolem konsekwencji działań człowieka. Czułem, że jego historia stanie się symbolem wymierania gatunków i tym bardziej starałem się tego nie spieprzyć skupiając się na tym, by opowiedzieć w jak najprostszy sposób historię nad którą pracowałem cztery lata i którą finansowałem ze zebranych od ludzi datków – mówiła reżyser, David Hambridge w wywiadzie z Festiwalem #HumanDOC.

In Touch najlepszym filmem polskim Grand Prix dla Najlepszego Filmu Polskiego dla filmu „In Touch | In Touch” w reż. Pawła Ziemilskiego. Nagrodę w wysokości 1000 euro ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

- Ten film to zbiorowy portret społeczności, którą dotyka problem nieobecności bliskich. Mówi o tęsknocie za lepszym życiem, która każe opuścić znaną, bezpieczną rzeczywistość i szukać pracy, miłości albo szczęścia w obcym kraju – uzasadniała Edyta Wróblewska, przewodnicząca jury. Podkreślała również, że film - Wzruszające sceny wspólnego wirtualnego bycia pomiędzy ludźmi, których realnie dzielą setki kilometrów, wypełniają tę, trudną do zniesienia, pustkę. W dopracowany wizualnie, kreacyjny sposób opowiadają obrazem to, co nie zawsze da się powiedzieć. I właśnie za połączenie tej niebanalnej formy z istotną treścią Grand Prix festiwalu HumanDOC w kategorii najlepszy film polski otrzymuje „InTouch” w reż. Pawła Ziemilskiego - uzasadniała.

-Chciałem podziękować w imieniu reżysera i całego zespołu – mówił operator FiliP Drożdż odbierając nagrodę. – Ten film kręciliśmy przez ponad pięć lat dlatego tak bardzo ważne jest dla nas docenienie naszej pracy. Chcieliśmy podziękować mieszkańcom Starych Juch i okolic, którzy nam zaufali i wzięli udział w naszym projekcie – mówił.

Gdy władza zmienia się w terror Nagrodę Specjalną otrzymał film Na Rozkaz Prezydenta | On The President's Orders w reż. Jamesa Jonesa i Oliviera Sarbila.

Nagrodę w wysokości 1000 euro ufundował i przyznał Partner Merytoryczny MFFD #HumanDOC, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - Film, jego temat, zdjęcia, muzyka – wszystko w tym obrazie jest poruszajcie – mówiła podczas gali dr Dorota Heidrich z Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wręczając wraz z prof. Jakubem Zajączkowskim nagrodę reżyserowi Olivierowi Sarbilowi - Ten film to wielowarstwowa opowieść o handlu narkotykami i konsekwencji zażywania narkotyków. Widzimy zmagania się jednostki z uzależnieniem, widzimy państwo, kreujące się na silne, a którego słabości zostają w tym obrazie obnażone. Trzecią zaś warstwą jest kontekst międzynarodowy, czyli aspekt, który nas na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych interesuje najbardziej: gdzie jest społeczność międzynarodowa i ludzkość względem bardzo poważnych naruszeń praw człowieka. Jaka jest rola tej społeczności międzynarodowej w odniesieniu do tego co dzieje się na Filipinach?

Nagrodzeni zaś komentowali - Pociągają nas wielkie historie i problemy, które pokazują szeroką perspektywę świata, w którym wszyscy żyjemy. Do pracy nad filmem wybieramy te miejsca, do których inni ludzie nie mogą lub nie chcą mieć dostępu, po to, by rzucić światło na problemy, o których zwykle się nie mówi. Mam nadzieję, że nasza praca przyczyni się do lepszego zrozumienia opowiadanych przez nas kwestii – mówili Olivier Sarbil i James Jones, twórcy „Na Rozkaz Prezydenta” w wywiadzie dla Festiwalu #HumanDOC.

Do zobaczenia na vod.pl i w kraju Mimo zakończenia pokazów w Warszawie festiwal wciąż trwa. Do końca roku część filmów można bezpłatnie oglądać na platformie vod.pl, w tym polskie premiery, jak „Kibara: Historia Slumsów | Vote for Kibera” w reż. Martin Pav, czy „ Próba dla Ludzkości | Humanity on Trail” w reż. Jonasa Brunn’a a nawet nagrodzony Emmy „Mosul” w reż. Jamesa Jonesa i Oliviera Sarbila. MFFD #HumanDOC rusza także w trasę objazdową po kraju. Szczegóły będzie można śledzić na stronie festival.humandoc.pl

Muzotok: Łosowski SPox