"Informacja zwrotna". Nowy hit Netflixa nakręcono w Warszawie

Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna - to krótki opis historii, którą zobaczymy w serialu Netflixa. Okazuje się jednak, że jednym z najważniejszych wątków "Informacji zwrotnej" (reż. Leszek Dawid) jest afera reprywatyzacyjna i to w nią uwikłał się syn głównego bohatera, granego przez Arkadiusza Jakubika.

Zawiązaniem akcji, a jednocześnie punktem kulminacyjnym jest spotkanie ojca z synem w restauracji. Czemu jednocześnie? Bo główny bohater był pijany, jest alkoholikiem i ma problemy z pamięcią. Nie jest pewien co wydarzyło się naprawdę, co w ogóle się stało, a co mózg dopowiedział mu sam. To tylko strzępki rozmowy, które zaprowadzą go w różne miejsca.