Festiwal Światła w Wilanowie. Magiczny weekend pełen zabawy i muzyki

Festiwal Światła Wilanów 2023. Jakie atrakcje przygotowano?

Wyczekiwana impreza wystartuje już w najbliższy piątek 13 października. O godzinie 18:00 przy Plaży Wilanów festiwal rozpocznie się od ekscytującego koncertu jednego z najpopularniejszych DJ-ów w kraju - Gromee. To zapowiada muzyczną ucztę, która wprawi wszystkich w taneczny nastrój. Warto się wybrać na to wydarzenie, jeśli jesteś miłośnikiem muzyki klubowej. O godzinie 20:00 na scenie pojawi się także wyjątkowy duet, który przeniesie nas w świat elektronicznych brzmień - The Dumplings. Ich występ na pewno zostawi trwałe wrażenie na wszystkich, którzy docenią oryginalne i kreatywne brzmienia.

Ale to jeszcze nie koniec atrakcji przygotowanych na piątkowy wieczór! Od 18:00 do 22:00 odwiedzający festiwal będą mieli okazję cieszyć się różnymi świetlnymi interakcjami oraz skorzystać z nocnego marketu, bajecznej górki i karuzeli. To będzie niezapomniana noc, pełna muzyki i świetnej zabawy.