Fikcyjny sklep internetowy na ratunek ofiarom przemocy domowej. "Nie bój się prosić o pomoc"

Przemoc domowa istniała i istnieje nadal. Obecna sytuacja, czyli m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się, jest szczególnie trudna dla osób, które tej przemocy doświadczają. Ofiary mieszkające w jednym domu z oprawcą nie mają gdzie się podziać, a zamknięte z nimi na czas kwarantanny narażone są na jeszcze większe niebezpieczeństwo.

Krystyna Paszko znalazła sposób na pomoc ofiarom przemocy domowej. Poszkodowane osoby mogą zgłaszać się do fikcyjnego sklepu. Opcje są dwie – można napisać i poprosić o wsparcie lub zakomunikować, że konieczne jest wezwanie policji.

- Jeśli jesteś w kwarantannie lub izolacji z toksycznym, przemocowym partnerem/partnerką/inną osobą, napisz do fikcyjnej firmy Rumianki i bratki - naturalne kosmetyki SKLEP lub na mail: rumiankiibratki@gmail.com z zapytaniem o Naturalne Kosmetyki do Ciała (których oczywiście nie mam), a ja na bieżąco będę sprawdzać, co u Ciebie – zakomunikowała Krystyna na swoim Facebooku.