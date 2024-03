Firma Mattel pokazała wnętrza swoich biur. Przestrzenie wypełnione motywami Barbie, Fisher Price Hot Wheels i Matchbox

Siedziba międzynarodowej korporacji Mattel zlokalizowana jest na 34 piętrze Skylinera. Biuro o powierzchni 650 metrów kwadratowych przenosi wszystkich do świata producenta popularnych zabawek dla dzieci, takich jak" Barbie, Fisher Price, Hot Wheels czy Matchbox. To już kultowe produkty, które stały się też istotnym, choć nie dominującym, elementem aranżacji wnętrz w tym wypadku. Stąd sale spotkań posiadają motywy nawiązujące do produktów z portfolio firmy Mattel, zaś otwarte obszary wspólne oraz przestrzenie stricte do pracy wyciszone poprzez użycie ograniczonej palety barw (szarości oraz bieli) i zastosowanie jedynie delikatnych akcentów w głównym, czerwonym kolorze z brandbooka firmy.

Co znajdziemy w biurze?

W przestrzeniach zaprojektowanych dla Mattel znajdują się sale spotkań o mocno zróżnicowanej wielkości, pomieszczenia do kolaboracji, duża funkcjonalna kuchnia oraz przestrzenie do pracy typu open space i wydzielone pomieszczenia biurowe. Strefa recepcji wraz z poczekalnią jest elementem wpisującym się w całościowy charakter wnętrza. Perforowane sufity, malowany strop, ciepłe drewno czy kolory takie jak biel, szarość i czerwień znajdziemy również w dalszej części biura. Charakterystycznym punktem wnętrza jest kanapa w formie samochodu Barbie.

Sale konferencyjne

Dwie główne i największe sale konferencyjne reprezentują najbardziej rozpoznawalne marki, czyli Barbie oraz Fisher Price. Ponieważ sale mogą być ze sobą połączone, nawiązują do siebie estetycznie, jednocześnie będąc swoim lustrzanym odbiciem. Mniejsze czteroosobowe sale to pomieszczenia spod znaku Hot Wheels oraz Matchbox są one wizualnie do siebie zbliżone. W obydwu salach nietuzinkowym rozwiązaniem są stoły, których podstawą są fragmenty silnika samochodowego, oraz zmodyfikowane fotele konferencyjne powstałe z oryginalnych foteli samochodowych. Trzecią grupą stanowią nieduże salki przeznaczone głównie do kameralnych spotkań. Wspólną cechą tych pomieszczeń jest sposób oraz umiejscowienie konkretnego wykończenia. Każda z nich ma jednak również wyróżniający się element charakterystyczny dla danego produktu, na przykład planszę do gry w scrabble w formie stolika, czy ścianę z klocków Megabloks. W każdym z tych pomieszczeń na suficie oraz ścianach znajdziemy niezwykle żywe kolory z kolorystyki poszczególnych produktów, podkreślając charakter marki, którą reprezentuje.