Fort Bema został wynajęty na 2,5 miesiąca. "Wstęp będzie możliwy po zakupie biletów"

Fort Bema ogrodzony

- Kto wybrał się w weekend na spacer po forcie mógł się nieźle zdziwić – wzdłuż fosy pojawił się płot - napisał portal bemowiacy.waw.pl. Ogrodzona jest spora część parku, z której na co dzień aktywnie korzystali biegacze i spacerowicze. Jak się okazuje, teren został wynajęty przez organizatora wydarzenia Chiński Festiwal Światła. Umowa obowiązuje od 8 listopada do 7 lutego 2020 roku. Impreza jest biletowana, co oznacza, że każdy, kto będzie chciał wejść na ten teren parku musi zapłacić od 20 do 45 złotych. - Publiczny teren zielony, utrzymywany z podatków mieszkańców, został sprywatyzowany, a wstęp będzie możliwy po zakupie biletów. Jak to się stało? - zastanawiają się mieszkańcy.

,,Dlaczego mamy płacić za wstęp do parku?"

Wiadomość o zamknięciu części parku na 2,5 miesiąca oburzyła mieszkańców Warszawy.- Jestem tam codziennie, zwłaszcza zimą. Pełno ludzi z psami, bawiących się na sankach dzieci, spacerowiczów. Kupiłam mieszkanie w tym miejscu właśnie z uwagi na odległość do Fortu Bema. Płace czynsz, podatki i nie mogę z tego terenu korzystać? Chore! - mówi Marta, mieszkanka dzielnicy. - Blokada fortu jest zdecydowanie za długa, obniżany jest standard życia okolicznych mieszkańców, którzy na co dzień tam spacerowali. Tak długa impreza może mieć negatywny wpływ na żyjące na forcie zwierzęta - pisze z kolei Bronisław.