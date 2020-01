Gdzie warto pójść na pyszną pizze

Pyszna czyli jaka?

Pyszna pizza musi być przygotowana z minimalnej liczby doskonałych jakościowo składników. Włoska pizza w każdej odsłonie ma cieńsze ciasto niż jej amerykańska mutacja. Pizza rzymska ma grubsze ciasto –

od 1 do 2 cm, aby dobrze podtrzymywało składniki, oraz mocno zarumienione i podniesione brzegi. Pizza neapolitańska jest bardzo cienka (maksymalnie 3 mm) i nie ma zaokrąglonych brzegów. Ciasto jest lekkie i chrupiące.

A co na nim? W kanonicznej wersji pizzy margherity tylko sos pomidorowy, ser mozarella i odrobina bazylii. Ot, taka flaga Włoch w postaci perfekcyjnie wypieczonej pizzy.

Jednak pyszna pizza to także ta, na której pojawiają się ulubione lokalne dodatki. Dlatego, mimo iż naszą specjalnością jest przede wszystkim pyszna, chrupiąca, włoska pizza, którą wypiekamy według tradycyjnej receptury wywodzącej się z regionu Kampanii we Włoszech, w menu znajdziecie mnóstwo odmian pizzy z ulubionymi przez Polaków dodatkami. Jesteśmy w Warszawie już od 15 lat i wiemy, co nasi stali bywalcy oraz klienci zamawiający pizzę na wynos lubią najbardziej.

Do jakiej pizzerii warto pójść?

Pizzeria pizzerii nierówna. Obok dbałości o składniki, w grę wchodzi także dbałość o proces pieczenia. Dobra pizza musi być wypiekana w specjalnym piecu. Warto więc chodzić do lokali, które takim dysponują.

Najważniejsza zasada brzmi: pizzę pieczemy krótko, w bardzo wysokiej temperaturze. Jeżeli czasem nie możecie wyjść ze zdumienia, dlaczego nasza pizza trafia na wasze stoły tak szybko, a zamówienia na wynos realizowane są w godnym podziwu czasie, to właśnie dlatego, że jeśli piec do pizzy rozgrzeje się do temperatury około 400 stopni, jest ona gotowa nawet w 3 minuty. Samo przygotowanie ciasta i ułożenie dodatków to dla wyśmienitego kucharza kwestia chwili. Potem jeszcze chwila na pieczenie i można się delektować.

Warto wiedzieć, że w przypadku pizzy neapolitańskiej, tej na ekstremalnie cienkim cieście, temperatura pieczenia jest jeszcze wyższa - 480 C lub nawet więcej, a jeśli zależy nam na uzyskaniu efektu "leopard spots" (czyli czarnych przypalonych plamek malowniczo rozrzuconych na upieczonym cieście), czas pieczenia skraca się do 60 - 90 sekund. Wszystkie wymienione temperatury dotyczą pieca opalanego drewnem. Jeśli używa się pieca elektrycznego, musi on być w stanie osiągnąć temperaturę 350 stopni.

Odpowiedź na pytanie o to, do jakiej pizzerii warto pójść jest więc bardzo prosta. Do takiej, w której znają tajniki pieczenia i bez względu na piec, który jest tam ustawiony, umieją osiągać mistrzostwo w przygotowywaniu każdego rodzaju pizzy.

Warszawskim szlakiem doskonałej pizzy

San Giovanni to sieć pizzerii, które z pewnością można umieścić na warszawskim szlaku doskonałej pizzy.

Pizzeria na Ursynowie - klimatyczne wnętrze zaaranżowane tak, żeby można poczuć się jak na włoskiej ulicy: ogródek letni, strefa zabaw dla najmłodszych. Do wyboru aż 39 rodzajów pizzy, w tym pizza San Giovanni czyli kompozycja własna klienta. Sprawdź: https://pizzeriasangiovanni.pl/menu/ursynow/

Pizzeria na Bemowie - dwuosobowe stoliczki dla zakochanych i duże szerokie stoły dla całych rodzin, jasne przestronne wnętrze i specjalne pomieszczenie do zabawy dla najmłodszych. 39 doskonale skomponowanych rodzajów pizzy, w tym możliwość stworzenia własnej kompozycji. Sprawdź: https://pizzeriasangiovanni.pl/menu/bemowo/

Pizzeria na Tarchominie - tu dominuje czerwona cegła, która przywodzi na myśl widzianą z lotu ptaka Florencję. Doskonały wystrój i równie doskonałe menu z 39 niepowtarzalnymi rodzajami pizzy. Sprawdź: https://pizzeriasangiovanni.pl/menu/tarchomin/

Pizzeria na Bielanach - mnóstwo zieleni i światła, możliwość zjedzenia kameralnego lunchu, ale i rodzinnego obiadu. Menu, jak zawsze u nas, dłuuugie - bogate także w makarony, przekąski i sałatki - i bardzo smakowite. Sprawdź: https://pizzeriasangiovanni.pl/menu/bielany/

To jeszcze nie cały szlak doskonałej pizzy. Nasze lokale znajdziecie w takich lokalizacjach jak Białołęka, Mokotów, Targówek, Wilanów i Ząbki. Nie chcemy tajemnicy wypieku doskonałej pizzy zatrzymywać wyłącznie dla siebie.

Do któregokolwiek z naszych lokali traficie, zawsze czekać będzie na was tak samo przyjazna obsługa i doskonale wyszkoleni kucharze. Sieć pizzerii San Giovanni to niezmiennie wysokie standardy jakości i obsługi, doskonała lokalizacja, niewygórowane ceny i bardzo szybka dostawa zamówień na wynos i na telefon

Wszystkie nasze lokale są PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI. Dla najmłodszych przygotowaliśmy mini kąciki zabaw i / lub place zabaw przed lokalami. Wszystko po to, żeby spędzony u nas czas był maksymalnie komfortowy.

Sieć pizzerii San Giovanni nie bez powodu uchodzi za jedną z najlepszych w Warszawie. A trzeba przyznać, że status doskonałej warszawskiej pizzerii zobowiązuje! Dlatego mamy w planach kolejne lokalizacje i kolejne przysmaki w menu.