Gigantyczna inwestycja pod Warszawą. Wybudowali tunel, czas na skrzyżowanie. Koszt przedsięwzięcia to 100 mln zł

Nie tracimy czasu i już rozkopujemy rejon przejazdu z każdej możliwej strony, aby zobaczyć co tam w ziemi siedzi. A sam przejazd zamykamy ok. połowy stycznia - poinformował Urząd Miasta Sulejówek w mediach społecznościowych.

Ruszyły prace przygotowawcze do budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego, w podwarszawskim Sulejówku. Powstanie ono pod linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol, zastępując istniejący tam przejazd kolejowy. Za wykonanie prac odpowiedzialna będzie firma ZRK DOM.

Inwestycja za 100 milionów złotych

We wrześniu br. PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o objęcie przedsięwzięć wsparciem w ramach Krajowego Programu Odbudowy (KPO) dla inwestycji "Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2284W w mieście Sulejówek”. Szacowana wartość inwestycji to ok. 100 mln zł. Całość jest finansowana z KPO.