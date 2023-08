Górki Szymona tuż pod Warszawą. Zielona oaza otulona dziką przyrodą. Idealne na ucieczkę z miasta Redakcja

To zdecydowanie jedno z najciekawszych miejsc, które można znaleźć w bliskiej odległości od Warszawy. Górki Szymona zlokalizowane w Zalesiu Dolnym, które przynależy administracyjnie do Piaseczna, to teren idealny do odpoczynku od zgiełku miasta. Chodzi nie tylko o nową siłownię plenerową, plac zabaw czy miejsce na ognisko, ale miłośników natury przyciągają przede wszystkim - wydmy piaskowe, rzeka oraz las. Wybraliśmy się tam na wycieczkę, aby sprawdzić, co dokładnie można tam znaleźć. Wejdźcie w galerię i zobaczcie wyjątkowe zdjęcia.