Hip-hop, przeboje The Rolling Stones i koncert Dawida Podsiadło. Będą ogromne zmiany w ruchu

Hip-hop na Bemowie

Na lotnisku na Bemowie w Warszawie od środy do soboty, od 23 do 26 sierpnia będzie miał miejsce hop-hopowy SBM FFestiwal. Mata, Sokół czy Sobel to tylko niektórzy wykonawcy, którzy wtedy wystąpią.

Jak informuje stołeczny ratusz, w tym czasie w rejonie ulic Powstańców Śląskich oraz Piastów Śląskich będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu. Jeśli policja zdecyduje o zamknięciu drugiej z tych ulic, to autobusy linii 122, 171 i 220 pojadą bezpośrednio Powstańców Śląskich.