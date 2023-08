Lotnisko Modlin z nową trasą na jesień. To będzie prawdziwy hit turystyczny. Bilety za 159 zł

Lotniska Modlin zyska nowy kierunek

Samoloty linii Ryanair już w jesieni zaczną przewozić pasażerów z lotniska Warszawa-Modlin do stolicy Danii – Kopenhagi. Pierwszy rejs odbędzie się 29 października. Maszyna z Polski wystartuje o godzinie 20.25. Podróż potrwa około 1,5 godziny. Bezpośrednio do Danii z Modlina będzie można podróżować trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki oraz niedziele.

Bilety na stronie przewoźnika są już dostępne, a ceny zaczynają się od 159 złotych za lot.

Przypomnijmy, że na lotnisku w Kopenhadze lądują także samoloty Ryanaira startujące w Krakowie i Gdańsku.

Nie jest to jedyna nowość z lotniska Modlin tej jesieni. Wcześniej irlandzki przewoźnik powiadomił, że 31 października uruchomi bezpośrednie loty do Tirany w Albanii. Rejsy te będą odbywać się we wtorki, czwartki i soboty.