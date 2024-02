Historyczne zdjęcia Muranowa. Oto dzielnica, która powstała na gruzach dawnej Warszawy

Dzisiejsza zabudowa Muranowa to koncepcja architekta Bohdana Lacherta.

- Architektura może być wielka, może być polityką pamięci, dotyczyć placów, pomników, ale może też być mała, intymna, pozwalająca stworzyć nową zabudowę tak, aby było miejsce na ogród, wyprowadzenie psa, zabawę, wywieszenie prania – wskazała na jednym ze spotkań dotyczących odbudowy miasta po wojnie psychotraumatolog Małgorzata Wosińska, która od lat pracuje z ofiarami ludobójstwa w Rwandzie. – To właśnie zadziało się na Muranowie. Odbudowa tej dzielnicy spowodowała, że dzisiaj to jest przecież jedno z milszych miejsc do życia w Warszawie. Ważny jest balans między tym co duże i trudne, a tym co delikatne, co pozostawia nam przestrzeń na autorefleksję, nie tylko u ocalałych, ale także ich dzieci i wnuków, które w tych miejscach będą bawiły się. Będą dotykały kamieni, które były świadkami tragicznej historii, ale nie będą tej przestrzeni się bały, nie będą tych miejsc traktowały tylko, jak cmentarze – dodała.