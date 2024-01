Hotel "Forum" skończył pięćdziesiąt lat. Synonim luksusu, symbol gierkowskiej epoki, zbudowany przez Szwedów Kamil Jabłczyński

24 stycznia 1974 roku oddano do użytku budynek znany wówczas jako Hotel Forum. Młodsi mieszkańcy i czytelnicy znają go dzisiaj po prostu jako Novotel. Był jednym z pierwszych wieżowców w Warszawie, a za jego budowę odpowiadali Szwedzi. Z biegiem lat zmienił między innymi kolor elewacji. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?