Imprezy w Warszawie 28 - 29 października. Co robić w weekend w stolicy? Barbara Woźnica

HulaKula zaprasza w niedzielę na pełen atrakcji bal halloweenowy. Organizatorzy zapowiadają sporo wydarzeń. Będzie można zobaczyć Teatr Pomarańczowy Cylinder, wziąć udział w grze JustDance, w zajęciach tanecznych z mistrzynią Polski i Świata Justyną Możdżonek czy projekcję filmu COCO. KIEDY: 29 października, godz. 12 GDZIE: HulaKula, ul. Jagiellońska 82b WSTĘP: wolny 123rf / zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 27 - 29 października. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 27 do 29 października 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.