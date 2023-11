Imprezy Warszawa 17 - 19 listopada. Przegląd najciekawszych wydarzeń na weekend. Będzie się działo! Barbara Woźnica

W czwartek rozpoczyna się trwający aż do początku grudnia festiwal Niewinni Czarodzieje, którego organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. W sobotni wieczór Niewinni Czarodzieje zapraszają do świata krasnoludków mieszczącego się w podziemiach Instytutu Badań Czwartorzędu. Listopadową pluchę przetańczymy jako mieszkańcy Szuflandii. Zajadając świeże muchy na talony, Polo Coctą wzniesiemy toast za wolność od wszystkich nadszyszkowników Kilkujadków." - zapowiadają organizatorzy. Pod batutą nadszyszkownika Jakuba Lubowicza kryzysowe przeboje z lat 80. zagra orkiestra Prezydium Posiedzenia Krasnoludków, a gościnie specjalne – Majka Jeżowska i Anna Jurksztowicz – wystąpią w repertuarze z filmu Kingsajz. KIEDY: 18 listopada, godz. 21.30 GDZIE: Pałac Kultury i Nauki, Sala Marmurowa, pl. Defilad 1 WSTĘP: bilety 40 zł

Imprezy w Warszawie 17, 18, 19 listopada. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 17 do 19 listopada 2023.