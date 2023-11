Kaplica Sykstyńska na wyciągnięcie ręki. Na błoniach PGE Narodowego odtworzony najsłynniejszy skarb Watykanu

Wystawa „Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo” umożliwi zapoznanie się z freskami w sposób, jaki do tej pory nie był dostępny dla turystów. Po raz pierwszy będzie można dotknąć, zobaczyć z bliska czy zrobić zdjęcie dziełom, z którymi bliższy kontakt w Kaplicy Sykstyńskiej jest mocno ograniczony. A wszystko to, bez koniczności podróżowania do Watykanu.

- Zwiedzający będą mieć możliwość obejrzenia i przeżywania „spektaklu” wszystkimi zmysłami. Obejrzą film o Kaplicy Sykstyńskiej, przeczytają ciekawostki z nią związane, zobaczą repliki rzeźb Michała Anioła, jego najsłynniejszych dzieł, takich jak Dawid czy Pietà - zapowiada Bartłomiej Feluś, organizator wystawy z Wydawnictwa Manuscriptum.