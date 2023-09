Imprezy Warszawa 22 - 24 września. Najciekawsze wydarzenia weekendu. Będzie się działo! Barbara Woźnica

20 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu, 150 fontann oraz 30 artystów występujących przed widzami. Ukraiński cyrk Waterland to efektowne show, które sprawi radość zarówno dzieciom jak i dorosłym. Popisy występujących artystów to trzymające w napięciu numery akrobatyczne, oryginalne stroje oraz najnowocześniejsza technologia w służbie sztuki – fontanny, baseny, efekty świetlne oraz dźwiękowe. Niezwykłe show natychmiast przenosi widzów w niezwykły świat fantazji. KIEDY: do 30 września 2023 r., GDZIE: Letnia scena Progresji, ul. Fort Wola 22 WSTĘP: bilety od 70 do 110 zł Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Przemysław Świderski Zobacz galerię (26 zdjęć)

Imprezy w Warszawie 22, 23, 24 września. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 22 do 24 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.