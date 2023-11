Jak mówią Warszawiacy? Galmok, Warszawski Hongkong czy Plac Zbawienia. Opublikowano "Mapę warszawskich nazw"

Znamy wyniki konkursu „Mapa warszawskich nazw” organizowanego przez Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Wskazują one na sporą kreatywność mieszkańców stolicy. Spośród 130 zgłoszeń do konkursu, znaczna większość - 117 - dotyczyła nazw nieoficjalnych. Zaledwie 13 nadesłanych propozycji odnosiło się do nazw oficjalnych.