Jesienne biletobranie od ZTM. Do wygrania bilety okresowe na przejazdy komunikacją miejską. Sprawdźcie czy możecie wygrać Kamil Jabłczyński

Szymon Starnawski

ZTM organizuje „Jesienne biletobranie”. Do wygrania kilkaset biletów miesięcznych. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej oraz zwiększenie popularności biletów okresowych. To kolejny po zwiększeniu częstotliwości w rozkładach jazdy element, który ma sprawić by warszawiacy chętniej wybierali transport zbiorowy.