Darmowe bilety na komunikację miejską w Warszawie. WTP rozda ponad 200 biletów okresowych. Jak je zdobyć?

Konkurs dla pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie

"Jesienne biletobranie" to konkurs, w którym do wygrania są bilety 30-dniowe normalne lub ulgowe. Udział w zabawie jest bardzo prosty - wystarczy kupić bilet długookresowy 30- lub 90-dniowy nie wcześniej niż 1 września 2023 roku i aktywować go przed wysłaniem zgłoszenia. Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia swojego numeru karty w ramach całego okresu trwania konkursu, czyli od 16 do 30 września.

Codziennie w czasie trwania konkursu (z wyjątkiem Dnia bez Samochodu, który przypada 22 września) na stronie biletobranie.wtp.waw.pl będzie uruchamiany specjalny formularz zgłoszeniowy. Należy uzupełnić w nim podstawowe dane: