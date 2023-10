Jesienno-zimowa edycja Vintage Marketu w Małej Sicilii. Warszawiacy polubili wydarzenia alternatywne dla zakupów w centrach handlowych

To miejsce nasi czytelnicy znają bardzo dobrze jakiś czas temu pojawiliśmy się w Małej Sicilii di Stefano Terrazzino. Dziś to miejsce gości jesienno-zimową edycję Vintage Marketu. To tu mają pojawić się inspiracje na zbliżający się sezon dla miłośników mody, ale jednocześnie szanujących ekologiczne podejście do produkcji ubrań. Pojawiliśmy się na miejscu, żeby zobaczyć co można tam zakupić.