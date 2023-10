Wielkie targi przez cały weekend w Warszawie. Ponad 100 wystawców, rzemieślników i twórców Redakcja Warszawa

Kultowe już wydarzenie powróciło do Warszawy. Targi Jestem Slow w edycji jesiennej trwają przez cały weekend w Elektrowni Powiśle. Jest to idealna okazja, aby odnowić swoją wiosenną garderobę - na miejscu zaprezentuje się 100 wystawców. Do kupienia będą również m.in. naturalne kosmetyki czy drobne elementy do odświeżenia wystroju domu. Szczegóły w artykule poniżej.