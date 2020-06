Jungle Academy powraca. To wyjątkowe centrum artystyczno-rozrywkowe w klimacie dżungli

Mnóstwo zieleni, zapach wilgotnego lasu, odgłosy egzotycznych ptaków, szum drzew i wołanie mieszkających wśród gałęzi małp. Do tego ponad czterysta metrów kwadratowych konstrukcji do zabawy i zajęcia artystyczne w zupełnie nowej odsłonie. Tak w skrócie można opisać Jungle Academy , czyli nowe centrum artystyczno-rozrywkowe dla całej rodzin, które znajduje się przy Wale Miedzeszyńskim 646. Pandemia koronawirusa spowodowała, że miejsce było przez kilkanaście tygodni zamknięte, ale już od 13 czerwca znowu będzie można z niego skorzystać.

Sercem Jungle Academy jest wspomniana już konstrukcja zaaranżowana w klimacie dżungli. Do dyspozycji gości jest czteropoziomowy tor przeszkód z licznymi atrakcjami, m.in dziesięć zjeżdżalni - tuby, ultraszybka tygrysia zjeżdżalnia, rodzinny zjazd wodospadem oraz zjazdy dla mniejszych dzieci. Oprócz tego boisko w powietrzu, mosty zwodzone, małpi gaj ze ścianką wspinaczkową, pajęcza wieża, elementy do budowania własnych dzikich konstrukcji, karuzela czy latające huśtawki.

Dzieci spotkają tu kilkadziesiąt naturalnej wielkości zwierząt, wśród nich: żyrafy, krokodyle, flamingi, latające orangutany, tygrysy i pumy. Co ważne, konstrukcja jest podwójnie wzmocniona. Oznacza to, że także dorośli mogą ze spokojem na nią wejść i towarzyszyć swoim pociechom albo razem z nimi wziąć udział w zajęciach.

Jungle Academy na czas wakacji organizuje dla dzieci półkolonie. Udział mogą brać dzieci od 6 do 12 roku życia. Do dyspozycji będzie 9 turnusów od 29 czerwca do 28 sierpnia.

- Połączenie artystycznych warsztatów z zabawą pozwoli poczuć tym dzieciom, że nie są to typowe zajęcia, bo my chcemy "wychodzić z czterech ścian". Niektóre ćwiczenia będziemy prowadzić na konstrukcji, jak np. zajęcia głosowe, zajęcia z impostacji głosu, ruchu ciała – opowiada Aleksy.

Zajęcia artystyczne nie są żadną nowością. Możemy znaleźć wiele miejsc, które oferują szereg podobnych aktywności. W większości przypadków są one prowadzone w zwykłych salach. W Jungle Academy podchodzą do tego w inny sposób.

Oboje zaznaczają, że ich celem nie jest szkolenie dzieci na nowych aktorów czy muzyków. Zapewniają najmłodszym zabawę, która niepostrzeżenie, lekko i bez wysiłku podpowiada im, jak sobie poradzić sobie w różnych sytuacjach. To zabawa jest nauką. Uczy współdziałania, budzi i zaspokaja ciekawość, zachęca do zadawania pytań i formułowania odpowiedzi. Skutecznie, bez wysiłku, z uśmiechem.

- Postaraliśmy się zadbać o czystość i higienę naszego centrum na najwyższym poziomie. Jungle Academy jest wyposażone w lampy Ultraviol NBVE 110 P. Posiadamy także oczyszczacze powietrza oraz dozowniki z płynami antybakteryjnymi. Zaopatrzyliśmy się we wszystkie środki dezynfekujące i przystosowaliśmy całe centrum zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego do ponownego otwarcia 13 czerwca 2020. W kwestii czystości staramy się zrobić wszystko aby Jungle Academy było czyste i wolne od bakterii i zarazków ponieważ zdrowie naszych najmłodszych klientów jest dla nas najważniejsze – dodaje w rozmowie Zuzanna.

Urodziny aktorskie

Jungle Academy to także idealne miejsce na zorganizowanie przyjęcia urodzinowego dla dziecka. Urodziny przygotowywane są w sześciu różnych salach: Rio, Madagaskar, HonoLulu, Safari, Iguana oraz Mexicana, z których każda zabiera nas do odległych i egzotycznych zakamarków. Do wyboru są 3 pakiety: Basic, Plus oraz Jungle. Ten ostatni zapewnia spotkanie z prawdziwym aktorem, z którym dzieci będą odgrywać przygotowane role w specjalnie zaaranżowanej scenerii.

- Mamy całą bazę profesorów, pedagogów i kolegów z uczelni aktorskich, którzy pomogli nam stworzyć cztery scenariusze aktorskie na przyjęcia urodzinowe. Co to oznacza? Aktor przeprowadza dzieci przez tajemniczą wyspę flamingów, prosi o odnalezienie serca dżungli czy znalezienie latających orangutanów – wylicza Zuzanna Zielińska.

Ceny różnią się w zależności od dnia tygodnia. Dokładne informacje o pakietach oraz cennik znajdziecie TUTAJ.