Już niebawem otwarcie wyjątkowej wystawy w Muzeum Warszawy. "To spojrzenie na świat, który przestał istnieć"

Jak poinformował stołeczny ratusz, wystawa, która przyjechała do Muzeum Warszawy z paryskiego Centrum Sztuki Pompidou, jest częścią programu obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

- Moi Ver należał do mistrzów fotografii awangardowej XX wieku. Mistrzów zapomnianych, odkrywanych dopiero dziś – wyjaśniła Karolina Ziębińska-Lewandowska, współkuratorka wystawy, od wielu lat badająca dorobek artystyczny Moshego Vorobeichica. – Rzadko mamy możliwość obejrzenia w Polsce tak dobrej nowoczesnej fotografii okresu międzywojennego, a ta wystawa odkrywa przed nami twórczość artysty o niezwykłym talencie i fascynującej biografii. Warto spojrzeć na Wilno, Paryż, Warszawę, polskie miasteczka i palestyńsko-izraelskie kibuce poprzez radykalne oko kamery Vorobeichica.

Ponad 300 eksponatów

Kolekcja zawiera w sumie ponad 300 obiektów: fotografie, plakaty, wydawnictwa, projekty książek, obrazy i dokumenty. Będzie to okazja do zobaczenia po raz pierwszy wieloletniej pracy nad archiwum artysty, bogatą i różnorodną twórczość Vorobeichica, uznawanego we Francji za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli fotografii awangardowej.