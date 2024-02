Kamienica przy Brzeskiej w rejestrze zabytków. Praski budynek bez większych zniszczeń przetrwał wojnę, dziś jest w opłakanym stanie

Kamienica znajduje się w rejonie Bazaru Różyckiego. W XIX wieku na terenie posesji była zabudowa drewniana, natomiast pod koniec XIX wieku wzniesiono murowaną kamienicę frontową z bocznymi oficynami. Budynek powstał dla Menaeherna i Arona Kaliszów. W 1910 roku kamienica należała do Abrama Grauberga, następnie od 1928 roku do Piotra Cybulskskiego. Kamienica miała charakter mieszkalno-użytkowy, do 1939 roku mieściły się w niej m.in.

oddział Miejskich Zakładów Zaopatrywania Warszawy sprzedający węgiel opałowy,

skład spożywczy Skarżyńskiego,

piekarnia Rocha Szajko oraz Wolfa Haftki,

herbaciarnia i kawiarnia Dawida Mendżyrzyckiego,

żydowska biblioteka im. Pereca.

Kamienica przy Brzeskiej zabytkiem. Budynek przetrwał wojnę, dziś niszczeje w oczach MWKZ

Zabudowa bez większych zniszczeń przetrwała wojnę światową, jednak lata zaniedbań doprowadziły do usunięcia części wystroju elewacji i wnętrz. Po II wojnie światowej przeszła na własność Skarbu Państwa. W latach 60. mieściła się pod tym adresem hurtownia galanterii konfekcyjnej. Po 2005 roku rozebrano wolnostojącą oficynę poprzeczną.