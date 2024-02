Kamienica Szpitalna na placu Zamkowym w Warszawie po remoncie. Tak wygląda efekt "przed" i "po"

Zobaczcie jak nowy kolor kamienicy pięknie koresponduje z barwą spatynowanych dachów i hełmów Starówki. To zasługa niedawno zakończonego remontu przy udziale miejskiej dotacji. Kamienica przy pl. Zamkowym 1/13 była w złym stanie. Remontowi poddano nie tylko zasolone i odpadające tynki, ale także kamienne opaski okienne i portal, elementy metalowe, takie jak kraty, a nawet obróbki blacharskie. Zielony kolor dobrano komisyjnie na podstawie badan stratygraficznych - przekazał w mediach społecznościowych Stołeczny Konserwator Zabytków.

Kamienica Szpitalna to nie tylko zwykły budynek. Jego historia sięga XVII wieku, wówczas pierwszy dom murowany w tym miejscu należał do Bractwa Miłosierdzia Szpitala Świętego Ducha - stąd potoczna nazwa budynku. Po wielu przekształceniach i rozbudowach, kamienica została zrównana z ziemią w trakcie wojny. Odbudowa kamienicy przy pl. Zamkowym 1/13, podobnej do tej jaka stała w tym miejscu przed wojną, była możliwa dzięki inwentaryzacji Starówki z 1934 roku.