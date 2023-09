Karetki dla OSP pod Warszawą. Mazowsze przekazało pojazdy dla OSP Góra Kalwaria i OSP Baniocha Redakcja Warszawa

Dwie karetki trafiły do druhów z OSP pod Warszawą. Mazowsze przekazało sprzęt pogotowia, by służył w mniejszych miejscowościach. - Będzie służył do działań ratowniczo-gaśniczych do przyjazdu profesjonalnych służb medycznych - słyszymy.