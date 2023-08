Sterty śmieci, potłuczone butelki i namioty bezdomnych w parku na Powiślu. "Interwencje dotyczą przede wszystkim głośnego zachowania"

Policja: "Interwencje dotyczą przede wszystkim głośnego zachowania"

Nie chcą pomocy?

Natomiast Straż Miejska w rozmowie z nami zwraca na początek uwagę, że w bezdomności występuje rotacja różnych osób. Mogą to być zarówno osoby, które dbają o siebie i korzystają z pomocy, jak i takie, które nadużywają alkoholu i nie są chętne do współpracy. W kontekście terenu na Powiślu bezdomni mieli odmawiać pomocy.

- Tutaj mówimy o braku chęci na skorzystanie z pomocy od nas, skorzystanie z jadłodajni czy noclegowni. W bezdomności, nie tylko tutaj, ale także w innych częściach Warszawy, widzimy konieczność udzielania tym osobom wsparcia, jednak bardzo często spotykamy się oporem ze strony bezdomnych – mówi rzecznik Straży Miejskiej, Sławomir Smyk. – Służby nie maja uprawnień, by na siłę kogokolwiek usuwać z danego terenu. W momencie, gdy ktoś jest nietrzeźwy, nasze działania, są działaniami o charakterze opiekuńczym, aby taki człowiek nie zrobił sobie krzywdy – dodaje.

Nasuwa się pytanie, jak to się stało, że istnieje tak dziki i zaniedbany teren w prestiżowej lokalizacji w centrum miasta.

Okazuje się, że ogródek jordanowski funkcjonował tam do lat 90. Wówczas mieszkańcy mogli korzystać z placu zabaw, zjeżdżalni czy boiska do koszyków. Jednak później teren ten przeszedł na własność spółki, która była odpowiedzialna za skupowanie roszczeń do działek od spadkobierców dawnych właścicieli, a następnie przejmowania ich w drodze reprywatyzacji. Wówczas miejsce to zaczęło popadać w ruinę. Firma chciała wybudować tam luksusowe apartamenty, ale pomysł ten nie spodobał się okolicznym mieszkańcom. Inwestycję udało się zablokować.