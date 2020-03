Kiedyś było to miejsce dla inwalidów. Teraz wygląda jak nieudana układanka. "Puzzle były za trudne?"

Jak informuje straż miejska, często otrzymują zgłoszenia dotyczące nieuprawnionego parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnością. Nie byli zatem zdziwieni 11 marca, kiedy taka wiadomość do nich dotarła. Zaskoczenie natomiast pojawiło się po dotarciu na miejsce, czyli na plac Hallera 8. "Funkcjonariusze stwierdzili, że chyba ktoś bawił się w układanie puzzli, a w dodatku nieumiejętnie" - czytamy na stronie straży miejskiej. Trzeba przyznać, że ta sytuacja jest dość zabawna. Okazało się, że prawdopodobnie kiedyś było to miejsce przeznaczone do postoju dla osoby z niepełnosprawnością, ale teraz trudno to wywnioskować. Dlaczego? Bo kostka została nieumiejętne ułożona - elementy nie tworzą całości. Z niewiadomych jak na razie przyczyn została zburzona i jeszcze raz położona, ale w taki sposób, że nie przedstawia już właściwego oznakowania.

Tak wygląda teraz miejsce, które kiedyś było oznaczone przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością