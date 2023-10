Kierowca warszawskiego autobusu stanie przed sądem. 43-latek potrącił seniorkę na przejściu dla pieszych. Kobieta nie przeżyła wypadku

1 grudnia 2022 roku, na warszawskim Mokotowie doszło do tragedii. Kierowca autobusu linii 131 jadący ulicą Gagarina, potrącił emerytkę przechodzącą przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Do zdarzenia doszło w momencie, gdy pojazd skręcał w prawo, w ulicę Czerniakowską. W wyniku poniesionych obrażeń, seniorka została przewieziona do szpitala.

Kobieta zmarła 5 grudnia 2022 roku. Śledztwo w sprawie wszczęła wówczas Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów. 43-letniemu kierowcy postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 par. 2 kodeksu karnego.