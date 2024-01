"Klisze pamięci. Labirynty." Wyjątkowa wystawa w Warszawie. Grafiki więźnia Auschwitz przedstawiające obóz śmierci

Na wystawie oglądać można 23 grafiki i kopie wybranych zdjęć, które przedstawiają dramat więźniów Auschwitz, w tym św. Maksymiliana Kolbego czy Witolda Pileckiego. To wybór spośród 374 wszystkich dzieł Kołodzieja.

- Nie było moim zamiarem spełnienie obowiązku pamięci i dania świadectwa poprzez sztukę. Sztuka jest bezradna wobec tego, co człowiek zgotował człowiekowi… Każdy, kto był w Auschwitz i przeżył Auschwitz, pozostał na całe życie z niezbywalnym piętnem rozgrywającego się tam ludzkiego tragizmu. Chciałbym podpowiedzieć widzowi: bądź cierpliwy, cierpliwie przeczytaj wszystko, co jest w tych rysunkach napisane. To są moje do ciebie «narysowane słowa». Trzeba je czytać - mówił Marian Kołodziej o swoich pracach.