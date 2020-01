Koleje Mazowieckie mają supernowoczesny symulator jazdy. To pierwsza taka maszyna w Polsce

Symulator jazdy dla maszynistów KM

Koleje Mazowieckie posiadają supernowoczesny symulator jazdy. To pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, które dokładnie odzwierciedla jazdę pociągiem._- Dzięki szkoleniom na symulatorze maszyniści mogą testować przeróżne sytuacje w bezpiecznym środowisku. Symulator daje także możliwość wirtualnego sprawdzenia, w jaki sposób prowadzić pociągi, by zużycie energii było optymalne, co jest istotne dla efektywnej działalności przewozowej przewoźnika_– tłumaczy Magdalena Dankowska, dyrektor projektu w Stadler Polska. Szkolenia dla maszynistów i kursantów KM rozpoczną się w lutym br.

- To urządzenie jest nam niezbędne dla realizacji szkoleń na najwyższym poziomie. Jest nieocenionym wkładem w przygotowanie przyszłych maszynistów oraz znakomitym wsparciem dla pracowników drużyn trakcyjnych – powiedział podczas odbioru technicznego prezes Czesław Sulima.

Jak realistyczna jazda

Kabina symulacyjna jest posadowiona na platformie ruchowej. Jej wnętrze odzwierciedla rzeczywistą kabinę - ma w pełni wyposażony pulpit maszynisty, fotel maszynisty i kompletną zabudowę. - Platforma podczas symulowanej jazdy wychyla się w różnych kierunkach, imitując drgania, przechyły i przeciążenia, jakie oddziałują na maszynistę podczas jazdy rzeczywistym pojazdem - tłumaczą Koleje Mazowieckie. Maszynista ma w zasięgi pięć monitorów, na których wyświetla się obraz widziany przez szybę czołową i szyby boczne. Dzięki wykorzystaniu silnika graficznego Unity, uzyskano wysoki poziom odzwierciedlenia linii kolejowych oraz ich otoczenia, z wysokim poziomem szczegółowości. Zapewni to wrażenia z jazdy praktycznie identyczne, jak w rzeczywistym pojeździe kolejowym. Identyczna technologia stosowana jest przy produkcji współczesnych gier komputerowych.