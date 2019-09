Kolejna awaria w oczyszczalni "Czajka". Od grudnia nie działa spalarnia osadów

Kolejna awaria w “Czajce”. Jak oficjalnie poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, nie działa spalania osadów ściekowych, którą wybudowano niespełna 7 lat temu za ponad 447 mln zł. - Informujemy, że na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w związku z awarią rekuperatorów, tj. wymienników ciepła, z eksploatacji została wyłączona Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ), co było związane z uszkodzeniem jednego z urządzeń spalarni - poinformował w czwartek 19 września 2019 r. MPWiK. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że Spółka niezwłocznie zapewniła bieżący odbiór osadów z terenu zakładu „Czajka” przez wyspecjalizowane firmy. - Łącznie do dnia 18.09.2019 r. zewnętrznym wykonawcom w ramach zawartych umów przekazano 100 490,18 ton osadów - informuje MPWiK.

MPWiK: awaria nie stanowi niebezpieczeństwa

Jak zapewnia MPWiK, zdarzenie to nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska. Ponadto wyłączenie STUOŚ nie ma żadnego wpływu na sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków „Czajka”. Według danych, dziennie gromadzi się około 380 ton osadu ściekowego. - Odpad ten nie jest zaliczany do kategorii odpadów niebezpiecznych. Informujemy, że osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalni ścieków „Czajka”, nie są stosowane w rolnictwie ani do uprawy roślin- informuje Spółka.