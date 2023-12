Kolejne zatrzymania dilerów na ulicy Brzeskiej w Warszawie. Zabezpieczono 40 kg narkotyków

Policja zabezpieczyła 40 kilogramów narkotyków na warszawskiej Pradze

Akcja rozpoczęła się od skierowania uwagi na pustostany przy ulicy Brzeskiej. Tam policjanci wyczuwając charakterystyczny zapach marihuany, wkroczyli do opuszczonego lokalu, odkrywając ukrytą przemyślanie całą kolekcję narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji znalazła się marihuana, amfetamina, mefedron, kokaina i inne. Całość była starannie posegregowana, gotowa do sprzedaży w porcjach. W sumie, od początku roku przy ulicy Brzeskiej, funkcjonariusze przejęli aż 40 kilogramów narkotyków.

Przypomnijmy, że to kolejne duże uderzenie w przestępczość narkotykową na tej ulicy. W ostatnich tygodniach - również po serii naszych artykułów, policja patroluje te okolicę niemal przez całą dobę. W działania ukierunkowane na poszukiwanie narkotyków i ich sprzedawców zaangażowano już nawet funkcjonariuszy z "drogówki".

W efekcie całej operacji zatrzymano młodego mężczyznę, a przy nim znaleziono ponad 80 dilerskich porcji heroiny, amfetaminy i mefedronu, oraz imponującą kwotę 10,5 tys. złotych. Kolejne poszukiwania w piwnicach przyniosły zabezpieczenie prawie 900 g marihuany, 800 g amfetaminy, 1,7 kg mefedronu, haszyszu i ponad 180 tabletek MDPV.

21-latek trafił do policyjnej celi na Pradze Północ, a zabezpieczone narkotyki i gotówka są już pod kontrolą śledczych. Mężczyzna odpowie przed sądem za posiadanie nielegalnych substancji, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowanie jest obecnie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Praga Północ.