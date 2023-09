Kolejne zmiany na Bródnie. Remonty i nowy buspas. Samochody osobowe jednak pojadą ulicą św. Wincentego

Wyczekiwane przez mieszkańców Targówka zmiany

Wcześniej słyszeliśmy, że żeby wprowadzić zmiany na św. Wincentego konieczne jest przystosowanie całej okolicy do nowego układu drogowego. W zeszłym roku, w odpowiedzi na interpelacje radnej Marty Borczyńskiej informowano, że utrzymanie zamknięcia ul. Św. Wincentego pozwoli uniknąć powstawaniu korków w przedmiotowym rejonie, co wpłynęłoby na punktualność i regularność kursowania pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego. Mieszkańcy Targówka złożyli petycję, podpisaną przez 2000 osób, dotyczącą zakończenia ograniczenia ruchu na św. Wincentego. Wielu narzekało, że zamknięcie ulicy spowodowało ruch aut na małych osiedlowych uliczkach.

Co się zmieniło od tego momentu?

Jak tłumaczą drogowcy sytuację na św. Wincentego oraz pobliskiej Głębockiej poprawi buspas – zostanie on wyznaczony od ronda przy drodze ekspresowej S8 do skrzyżowania z ul. Kondratowicza. Pasy dla autobusów powstaną w obu kierunkach – by ułatwić pasażerom komunikacji miejskiej podróż z metra w kierunku Białołęki. Po zachodniej stronie ciągu ulic Głębockiej i św. Wincentego buspas powstanie od przystanku autobusowego „CH Targówek 03” do ul. L. Kondratowicza. Natomiast po stronie wschodniej buspas zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborskiej, a zakończy na wysokości przystanku „CH Targówek 03”. Na tych odcinkach, tam, gdzie dziś jest jeden pas, zostanie poszerzona jezdnia. Buspas na Głębockiej i św. Wincentego to kolejne ogniwo łańcucha zmian na Targówku. Prace z nim związane rozpoczną się po remoncie ul. Chodeckiej.