Kolonie dla dorosłych "Zamknij się w lesie". Nocleg w namiotach i u harcerzy. Zainteresowanie? Ogromne

- Organizatorzy odbywającego się co roku na Jazdowie jesienią Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej zapraszają na letnią odsłonę wydarzenia - Kolonie dla dorosłych. Pod hasłem: "Zamknij się w lesie" z tak zwanymi dorosłymi spotykamy się 55 km od Warszawy, w stanicy harcerskiej Polewicz nad rzeką Wilgą. Kolonie trwają do 15.08-18.08.2019 - napisali w informacji skierowanej do redakcji pomysłodawcy wydarzenia.

Wśród drzew, nad rzeką Wilgą, w towarzystwie komarów i innych stworzeń tak zwani dorośli zamkną się w lesie, by w spokoju oddać się beztroskim rozmyślaniom i zabawie. Będą to pierwsze Kolonie dla Dorosłych!

Motywem przewodnim programu kolonii będą relacje między ludźmi oraz przyrodą, wzajemne połączenie i przenikanie się. Kuracjusze będą ćwiczyć różnorakie formy relacji: bycia z samym sobą, z innymi ludźmi, ze zwierzętami, roślinami i obcymi nie z tej planety. Na uczestników czeka bardzo dużo aktywności, ale jak zapewniają organizatorzy można też cieszyć się “nicnierobieniem”. W programie zaplanowano też: