Koniec narkotykowego eldorado na Brzeskiej? „Policja stoi tam 24/7”

Sprawa ul. Brzeskiej została przekazana z Komendy Rejonowej Policji VI (przypomnijmy, że posterunek przy ul. Ząbkowskiej, tuż obok, jest zamykany wieczorami) do oddziałów głównego – Komendy Stołecznej Policji. Jak ustaliliśmy, co najmniej do końca roku przy ul. Brzeskiej przez dwadzieścia cztery godziny na dobę stać będą funkcjonariusze. Już teraz widać każdego dnia dwa radiowozy na sygnałach , które stoją na krótkiej uliczce na Pradze.

Po serii naszych artykułów o masowej sprzedaży narkotyków w bramach kamienic przy ul. Brzeskiej , pojawiła się reakcja służb. Najpierw z problemem, do prezydenta Trzaskowskiego, zwrócili się mieszkańcy. Potem, 5 grudnia, niemal w całości na temat ul. Brzeskiej debatowali radni podczas Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Choć – jak słyszymy – „była to głównie burza mózgów”. Jednak już samo zainteresowanie się sprawą wpłynęło na działania policji.

- To prawda, że policja zaczęła się ostatnio bardziej starać. Stoją patrole, nie wiem czy cały czas, ale widzę je bardzo często. Istotna jest też sprawa przyszłości opuszczonych kamienic. Niektóre z nich są już wysiedlone, stoją puste i przyciągają „różne historie” – tłumaczy nam jeden z okolicznych mieszkańców. Sprawą przyszłości kamienic zajmowaliśmy się w poprzednim tekście (tutaj) . Przypomnijmy, że miasto chce uchwalić plan, by remontować je w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ratusz wypłynął na policję w sprawie ul. Brzeskiej?

W listopadzie odbyło się spotkanie prezydenta z mieszkańcami Pragi-Północ. Wtedy Rafał Trzaskowski zasugerował, że sam boi się chodzić po zmroku ul. Brzeską. O tym, że jest to narkotykowa mekka Warszawy pisaliśmy wielokrotnie. Po tamtym spotkaniu widać pewne zmiany. Co tydzień policja informuje o zatrzymaniach przy Brzeskiej. Do dwóch doszło nawet… tego samego dnia. Po „zawinięciu” jednego handlarza, policjanci – w ten sam sposób – złapali drugiego. Pokazuje to masową skalę zjawiska.