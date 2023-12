Narkotyki na Brzeskiej. Kolejna "wpadka" dilerów. Policja na dobre wzięła się za narkotykowe eldorado?

W listopadzie informowaliśmy o narkotykowym eldorado przy ul. Brzeskiej. Pisaliśmy (link do artykułu poniżej) o metodach dilerów, ogromnej skali zjawiska i niewystarczającej reakcji policji. Artykuł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Kilka dni później, na spotkaniu w dzielnicy, pytali prezydenta Rafała Trzaskowskiego o to, jak zamierza rozwiązać tę sprawę. Pojawiły się też pisma do znajdującego się tuż obok posterunku policji, by zwiększono częstotliwość patroli.